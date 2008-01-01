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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 17 ноября

  В 12 часов в Москве облачная погода с редкими прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2..+3 градуса, Северном +2..+3 градуса, Северо-восточном +1..+3 градуса, Восточном +2 градуса, Юго-восточном +2..+3 градуса, Южном +2..+3 градуса, Юго-западном +1..+3 градуса, Западном +1..+2 градуса, Северо-западном +2 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +1 градус, на территории Новой Москвы преобладание облачной погоды без осадков, температура воздуха 0..+2 градуса. / meteonovosti.ru /
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15:00
местное
+2
Сб.
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+3
Вс.
19 ноя.
+2
Пн.
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+2
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Нджамена		 -41
Делянкир

некомфортное место: Бейкер-Лейк
комфортное место: Агадир

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