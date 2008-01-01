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Новости погоды

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Рекордные осадки выпали на юге Тюменской области

ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 17 ноября

  С начала второй декады месяца на юге Тюменской области установилась очень теплая погода. Среднесуточная температура воздуха на 2-4, а в минувшие сутки на 8 градусов превышала средние многолетние значения. Аномальному теплу погода обязана мощному атлантическому циклону, центр которого продвигается по арктическим морям. Его тепла хватает не только на северные районы Западной Сибири, но и на южные территории. Но, кроме не по сезону теплой погоды, циклон щедр и на осадки. Они идут в основном в виде снега.

В четверг на юге Тюменской области осадки были существенными, а по их количеству отличился Тобольск. Снег шел целые сутки, его количество составило 10 мм, что для 16 ноября является рекордом. В последний раз такие обильные осадки отмечались в 1947 году, когда выпало 9.8 мм. / meteonovosti.ru /
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