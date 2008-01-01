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В Сибири резкие колебания температуры



ИА "Метеоновости" / 11:51 Пятница, 17 ноября



зима приходит на просторы Сибири. Здесь формируется азиатский антициклон с основным центром на северо-западе Монголии и вторым в Якутии. И 2017 год не станет исключением.



В первой декаде ноября установиться антициклональному характеру погоды мешали циклоны. Смещаясь по арктическим морям, они надежно закрывали сибирские просторы от вторжения холодных северных ветров. А атмосферные фронты, связанные с циклонами, почти ежедневно пополняли месячную копилку осадков, которые шли в основном в виде дождя и мокрого снега. В результате первая декада ноября на всей территории Сибири оказалась на 4-6 градусов выше многолетних значений, а в отдельные дни положительная аномалия достигала 14 градусов. В Красноярске даже ночью морозы были совсем небольшими, до -5 градусов, а днем температура и вовсе повышалась до положительных значений.



Но с начала второй декады месяца, с установлением влияния антициклона, резко похолодало. С каждым днем морозы только усиливались, в ночь на 17 ноября температура понижалась на юге Западной Сибири до -15..-20, на юге Восточной Сибири до -22..-27, а местами и до -29 градусов.



В выходные дни температура вновь совершит резкий скачок в сторону повышения. Ослабит морозы и принесет снегопады приближающийся с запада циклон. В выходные дни в Омской, Новосибирской, Томской областях, на Алтае, а также в центральных районах Красноярского края температура близкая к нулю, в южных районах края и Хакасии от 2 до 8 мороза.



Теплая погода удержится в Сибири недолго. Уже к середине следующей недели власть над погодой восстановит антициклон, снег прекратится, и морозы начнут крепчать. И если в южных районах Западной Сибири, несмотря на понижение температуры, ее среднесуточное значение останется немного выше нормы, то в южных районах Восточной Сибири похолодание ожидается более существенным. Под утро в отдельных районах столбики термометров преодолеют тридцатиградусную отметку. / meteonovosti.ru /



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