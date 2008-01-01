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Новости погоды

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Снежный покров сходит и в Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 11:08 Пятница, 17 ноября

  Под натиском мощного атлантического тепла и без того неравномерный снежный покров, установившийся в Москве в текущем ноябре, полностью исчез. В Московской области по состоянию на четверг, снежный покров сохранялся в северных и северо-западных районах. Его наибольшая высота, 4 см, была отмечена в Волоколамске.

Постепенно снежный покров исчезает и в Подмосковье. На сегодняшний день он сохраняется лишь в Дмитрове и Волоколамске. В этих двух пунктах его высота уменьшилась до 1 см. Именно на севере и северо-западе была наибольшая высота снега в текущем ноябре. В отдельные дни она доходила до 7 см.

Установиться снежному покрову пока мешает теплый воздух, щедро поставляемый атлантическими циклонами. Атлантические вихри, один за другим перемещающиеся по Европейскому северу, щедры на осадки. Но при положительной температуре воздуха в течение суток идут они в основном в виде дождя. Дождь беспощадно расправляется со снегом и, учитывая прогноз погоды на предстоящие дни, к началу следующей недели земли Подмосковья от снега освободятся. / meteonovosti.ru /
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