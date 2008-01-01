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Новости погоды

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Восток страны остается в зоне штормовой погоды

ИА "Метеоновости" / 10:46 Пятница, 17 ноября

  Восточные районы России продолжают атаковать ненастные циклоны. Самый активный из них в четверг находился над Охотским морем. В сферу своего влияния он втянул всю территорию, примыкающую к акватории моря. На севере Хабаровского края шел сильный снег, выпало до 6 мм осадков. В Магаданской области ветер до 23 м/с поднял метель. На юге Камчатского края шли сильные осадки в виде дождя и снега, выпало до 20 мм, ветер на побережье усиливался до 35 м/с. Такое же количество осадков в виде дождя и мокрого снега досталось и Курильской гряде.

Другой вихрь, центр которого кружил над арктическим побережьем Чукотки, начал смещаться на Аляску и сильными осадками на российской территории себя не проявил.

Сегодня охотский циклон сохранит штормовую погоду в Камчатском крае, а в субботу он начнет смещаться на север, вовлекая в зону своего влияния Магаданскую область и Чукотский а.о. В Магаданской области ожидается снег, местами сильный, на побережье залива Шелехова порывистый ветер, метель. Вновь ухудшится погода и на Чукотке: на побережье Берингова моря снег, при ветер 20-25 м/с метель. Вместе с ненастьем циклон несет очень теплый воздух. Среднесуточное значение температуры в ближайшие сутки ожидается на 8-12 градусов выше нормы. / meteonovosti.ru /
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