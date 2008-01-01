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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:56 Пятница, 17 ноября



Предстоящим днём Московский регион будет находиться на северной периферии южного антициклона.



По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 17 ноября ожидается преобладание облачной погоды без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 1..3 градуса, в Подмосковье 0..+3. Среднесуточное значение температуры превысит климатическую норму на 2 градуса. Ветер юго-западного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление немного подрастет и фон его станет повышенным.



Во влажном и теплом воздухе на фоне повышенного атмосферного давления содержание кислорода в воздухе снижено, что может негативно отразиться на самочувствии людей, страдающих хронической кислородной недостаточностью. Плохо такую погоду переносят и люди с бронхо-легочными заболеваниями, прежде всего астматики. Не исключены обострения ревматоидных заболеваний и другие сезонные обострения. Колебания же давления могут стать причиной ухудшения самочувствия у людей с собственным неустойчивым артериальным давлением.



Геомагнитный фон 17 ноября ожидается преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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