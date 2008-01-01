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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:43 Четверг, 16 ноября



Погоду в Москве и области будет определять юго-западная, тыловая часть циклона с центром над Баренцевым морем. При сплошной облачности местами станут приниматься слабые осадки. Температура воздуха в столице +2..+4 градуса, по области +1..+4. Ветер западный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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