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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:43 Четверг, 16 ноября
Погоду в Москве и области будет определять юго-западная, тыловая часть циклона с центром над Баренцевым морем. При сплошной облачности местами станут приниматься слабые осадки. Температура воздуха в столице +2..+4 градуса, по области +1..+4. Ветер западный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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