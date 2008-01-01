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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:40 Четверг, 16 ноября



В 15 часов в Москве облачно, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном +3..+4 градуса, Северном +2..+3 градуса, Северо-восточном +2..+4 градуса, Восточном +3..+4 градуса, Юго-восточном +4 градуса, Южном +3..+4 градуса, Юго-западном +3..+4 градуса, Западном +2..+4 градуса, Северо-западном +2..+3 градуса. Местами порывы ветра 13м/с.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха +2 градуса, на территории Новой Москвы облачно, местами слабый дождь, температура воздуха +3..+4 градуса, порывы ветра до 16м/с. / meteonovosti.ru /



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