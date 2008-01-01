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Лето уходит с европейского юга



ИА "Метеоновости" / 13:09 Четверг, 16 ноября



В первой половине текущей недели на европейском юге значительно потеплело. В большинстве городов Краснодарского края и в Крыму были обновлены суточные рекорды максимальной температуры.



В минувшие сутки в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа сохранялась по-летнему теплая погода. В Кабардино-Балкарии в дневные часы температура воздуха повышалась до 20 градусов, в Северной Осетии до +23. В Ставрополье воздух также на большей части края было около 20 градусов, а в Минеральных Водах максимальная температура установила новый суточный рекорд, повысившись до +22.2 градусов. Предыдущий рекорд +20.4 удерживался с 1977 года. Среднесуточная температура на этой территории превысила средние многолетние значения на 4-6 градусов.



А вот на остальной территории юга России стало прохладнее. Так, в Краснодарском крае до двадцатиградусной отметки температура дотянула лишь в районе Сочи. В Крыму 14 ноябре она еще достигала эту отметку, а в среду повысилась лишь до +13 градусов. В Евпатории не смогла добраться и до +10.



Похолодание пришло в эти края с установлением антициклона. По его восточной окраине с северными ветрами начал поступать более прохладный воздух. В ближайшие сутки он продолжит охватывать своим влиянием все большие территории. / meteonovosti.ru /



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