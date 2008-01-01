

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:26 Четверг, 16 ноября



В 12 часов в Москве облачно, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном +4 градуса, Северном +3..+4 градуса, Северо-восточном +2..+4 градуса, Восточном +3..+4 градуса, Юго-восточном +3..+4 градуса, Южном +3..+4 градуса, Юго-западном +3..+4 градуса, Западном +3..+4 градуса, Северо-западном +3..+4 градуса.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха +3 градуса, на территории Новой Москвы облачно, местами слабые осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха +3..+4 градуса, порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



