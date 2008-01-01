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Сибирские морозы ослабеют



ИА "Метеоновости" / 11:55 Четверг, 16 ноября



Всю первую декаду ноября сильных морозов на востоке Сибири не отмечалось. Температура воздуха превышала средние многолетние значения на 2-5, а в отдельные дни и на 14 градусов. Но уже с 11 ноября сюда хлынул холодный воздух. Он поступал по восточной окраине обширного сибирского антициклона. Морозы усилились и существенно. В прошедшие сутки на всей территории Сибири сохранялась очень холодная погода. В средней полосе Сибири среднесуточная температура воздуха оказалась на 10-12 градусов ниже нормы. Прошедшей ночью в Туруханском районе, на юге Эвенкии и в центральных районах Красноярского края отмечено до -41 градуса. Да и днем в среду в северной половине Сибири было от -20 до -30, в южной половине от -10 до -20 градусов. Совсем слабые морозы отмечались лишь в Алтайском крае, до -1 градуса.



В ближайшие дни суровые морозы на сибирских просторах немного сдадут. Температура в дневные часы повысится в центральных и южных районах Красноярского края до -4,-9 градусов, в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях до 0,-5, в Омской области температура и вовсе близкая к нулю, от -3 до +2 градусов. / meteonovosti.ru /



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