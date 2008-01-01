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О погоде в Москве в выходные дни



ИА "Метеоновости" / 11:32 Четверг, 16 ноября



циклоны никак не дают установиться белой зиме на Московской земле. Погода отстает от "климата" почти на полмесяца.



Пока все атлантические циклоны перемещаются по северной половине европейской территории, надежно прикрывая московскую землю от вторжения холодных арктических ветров. Атмосферные фронты, связанные с циклонами, несут осадки и усиливают ветер. При этом температурный фон держится выше нормы и больше соответствует последним октябрьским дням.



Именно по такому сценарию будет развиваться синоптическая ситуация и в ближайшие выходные дни. В пятницу столичный регион окажется в теплом секторе атлантического циклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается и по-прежнему тепло: ночью до +2 градусов, днем до +3.



В субботу и воскресенье циклоны останутся полноправными хозяевами погоды в Москве и области. Она ожидается пасмурной и сырой. Пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега, а ветры южных направлений сохранят не по сезону теплую погоду. Температура воздуха в течение суток мало изменится, ночью она будет колебаться от -1 до +1, днем от 0 до 2 градусов тепла. Среднесуточное значение температуры превысит норму на 1-2 градуса.



От ранее выпавшего снега на севере и северо-западе Московской области мало что останется. Но это будет лишь пауза, перед следующей порцией снега, которая ожидается в середине следующей недели. / meteonovosti.ru /



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