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Новости погоды

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Температурные рекорды России

ИА "Метеоновости" / 11:19 Четверг, 16 ноября

  В текущем ноябре на крайнем северо-востоке России удерживается аномально теплая погода. Среднесуточная температура воздуха ежедневно превышает норму более, чем на 5 градусов. А в последние дни положительная аномалия составила 16-20 градусов. Как следствие - температурные рекорды. В прошедшие сутки они были установлены в Чукотском автономном округе. В Анадыре, что на востоке округа, максимальная температура составила +3.7 градусов (предыдущий рекорд +2.6 удерживался с 1996 года).

До рекордных отметок температура повысилась и на арктическом побережье Чукотки. В Певеке ее максимальное значение было +3.4, что стало новым температурным рекордом, прежний рекорд в +2.0 градусов остался в 1978 году. / meteonovosti.ru /
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