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Новости погоды

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Снежный покров в Москве сошел

ИА "Метеоновости" / 11:07 Четверг, 16 ноября

  В последнем месяце осени погода готовится к зимнему режиму. Осадки выпадают преимущественно в виде снега, а среднесуточное значение температуры переходит через ноль в сторону отрицательных значений. В ноябре текущего года зима не раз делала вылазку в столице и ее окрестностях. Но установиться снежному покрову пока мешает теплый воздух, щедро поставляемый атлантическими циклонами. Снежный покров устанавливался на короткое время, его высота местами даже достигала 7 см. Но под натиском теплого воздуха надолго сохраниться ему не удавалось. Примером тому может служить текущая неделя. Атлантические вихри, один за другим перемещающиеся по Европейскому северу, щедры на осадки. Но при положительной температуре воздуха в течение суток идут они в основном в виде дождя. Дождь беспощадно расправляется со снегом, и на утро 16 ноября в Москве он сошел.

В Московской области снежный покров сохраняется в северных и северо-западных районах. Его наибольшая высота, 4 см, отмечена в Волоколамске. / meteonovosti.ru /
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