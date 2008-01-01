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На крайнем востоке страны штормовая погода



ИА "Метеоновости" / 10:26 Четверг, 16 ноября



Активные циклонические вихри не покидают крайние восточные районы России. В минувшие сутки сразу два активных циклона стали виновниками неблагоприятной погоды. Один из них кружил в Охотском море вблизи Сахалина. В сферу своего влияния он втянул всю территорию, примыкающую к акватории моря. На Сахалине и в Хабаровском крае порывы ветра достигали штормовой силы, 29-31 м/с. На юге Камчатского края шли сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, выпало до 39 мм, ветер на побережье усиливался до 31 м/с. На юге Курильской гряды циклон добавил 40 мм осадков в виде дождя. В Магаданской области циклон проявил себя по-зимнему: шел сильный снег, до 15 мм, при ветре до 22 м/с бушевала продолжительная метель.



Другой вихрь кружил над Чукоткой, где отметился сильными осадками в виде снега и мокрого снега. Он пополнил ноябрьскую копилку осадков на 18 мм.



Сегодня чукотский вихрь переместит ненастную зону на арктическое побережье Дальневосточного округа. А в пятницу, заполняясь, уже не окажет влияния на дальневосточную погоду.



Охотский вихрь, напротив, продолжает углубляться. И, смещаясь на восток, в пятницу приблизится к Камчатскому краю, где проявит себя сильными осадками и штормовым ветром. / meteonovosti.ru /



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