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Новости погоды

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Чем может быть опасно глобальное потепление?

ИА "Метеоновости" / 09:37 Четверг, 16 ноября

  Последнее время все чаще из разных источников можно слышать словосочетание "глобальное потепление". Под этим подразумевается повышение средней температуры Земли, которое происходит в последние годы. То, что глобальное потепление существует, признают все ведущие мировые ученые, однако пока продолжаются дебаты о том, каков вклад в глобальное потепление антропогенной деятельности.

В России часто глобальное потепление воспринимается не слишком серьезно, так как жаркая погода у нас не слишком частое явление, а прошедшее лето в Центральном районе отличилось низкими температурами. Но, как это ни странно, аномально холодная погода - это так же одно из следствий глобального потепления. При повышении температуры Земли увеличивается контраст температуры между низкими и высокими широтами. Из-за этого вероятность как затоков с юга, приводящих к аномально теплой погоде, так и затоков с севера, которые и приводят к аномально низким температурам, увеличивается.

Стоит помнить о том, что глобальное потепление может привести не только к прямым, погодным изменениям, но и к косвенным. К примеру, увеличение содержания углекислого газа в воздухе привело к тому, что сезон аллергии в последние годы стал длиннее, так как аллергены на более долгий срок задерживаются в атмосфере. При потепление комфортнее начинают чувствовать себя насекомые, которые переносят различные болезни. Из-за этого "южные" заболевания постепенно будут продвигаться на север. А в Центре европейской территории России в последние годы, к примеру, фиксируется увеличение численности клещей. Одним из самых опасных последствий может стать загрязнение питьевой воды, ведь на Земле сейчас уже отмечается ее дефицит. / meteonovosti.ru /
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