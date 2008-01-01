

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:55 Четверг, 16 ноября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием ложбины циклона и прохождением атмосферного фронта с запада. Ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки (снег, дождь). Максимальная температура воздуха в Москве 3..5, по области 0..+5 градусов. Ветер западный 5-10, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст.. Влажность воздуха около 70%.



Атмосферное давление в Москве вернется в пределы климатической нормы. Температура воздуха по-прежнему превышает привычные значения. Местами будет дуть сильный порывистый ветер. Из-за высокой влажности воздуха могут обостриться заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника. Порывистый ветер провоцирует ухудшение самочувствия у людей с нервными и психо-эмоциональными расстройствами.



Геомагнитный фон 16 ноября ожидается неустойчивый. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



