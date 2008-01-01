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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:23 Среда, 15 ноября



Погоду в Москве и области будет определять северная периферия антициклона. При облачности с прояснениями, местами станет приниматься слабый снег. Температура воздуха в столице +1..+3 градуса, по области -1..+3. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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