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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:22 Среда, 15 ноября



В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2..+3 градуса, Северном +1..+3 градуса, Северо-восточном +1..+3 градуса, Восточном +2..+3 градуса, Юго-восточном +2..+3 градуса, Южном +2..+3 градуса, Юго-западном +2..+3 градуса, Западном +1..+2 градуса, Северо-западном +1..+2 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +1 градус, на территории Новой Москвы облачно, местами слабые осадки, температура воздуха +2 градуса. / meteonovosti.ru /



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