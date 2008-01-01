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Новости погоды

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Рекорды температуры на юге европейской территории России

ИА "Метеоновости" / 13:31 Среда, 15 ноября

  Во вторник очень теплая погода установилась в Крыму и на юге европейской территории России. Среднесуточная температура воздуха оказалась выше климатической нормы на 4-8, а в Крыму местами и более, градусов! При столь теплой погоде не обошлось без новых теплых рекордов.

В городе Приморско-Ахтарск (Краснодарский край), новый максимум температуры для 14 ноября с этого года составляет +19,1 градуса. В Анапе воздух прогрелся до +22,9 градуса, что так же стало новым рекордом. В Сочи новый максимум для 14 ноября отныне +23,7 градуса. В Крыму температурный рекорд побит в Керчи, где накануне столбики термометров поднялись до +20,7 градуса.

Причиной аномального тепла на юге европейской территории России стал средиземноморский воздух, проникший в регион на южной периферии атлантического циклона. Но сейчас картина немного меняется. Хотя в ближайшие дни в Крыму и в Южном федеральном округе стараниями антициклона существенных осадков не ожидается, воздушная масса сменится на более свежую. В четверг и пятницу преобладающая температура в южных регионах составит +10..+15 градусов, в Краснодарском крае на черноморском побережье воздух местами может прогреваться до +18 градусов. / meteonovosti.ru /
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