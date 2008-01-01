Новости погоды
Опасный циклон у берегов Греции
ИА "Метеоновости" / 13:03 Среда, 15 ноября
У юго-западного побережья Италии в Средиземном море развивается вихрь, который по своим характеристикам напоминает тропический циклон. Особенностью этого вихря будет очень маленькая скорость перемещения, хотя южные циклоны обычно движутся очень быстро. Дело в том, что вихрь зажат между антициклонами, которые не позволяют ему тронуться с места.
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В середине недели этот циклон будет оказывать влияние на погоду в Южной Италии, в конце недели во власть циклона попадет Греция и западное побережье Турции. В этих регионах ожидаются дожди, местами сильные, порывистый ветер, активная грозовая деятельность.
А на следующей недели циклон нацелится на северо-восток. В начале следующей недели он принесет осадки и порывистый ветер в Крым, а в середине недели осадки по его вине пройдут в Черноземье и в Центральном районе. / meteonovosti.ru /