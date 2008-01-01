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Непогода из Поволжья придет на Урал



ИА "Метеоновости" / 12:08 Среда, 15 ноября



Ненастный атлантический циклон, который накануне принес сильные осадки в Центральный район, постепенно уходит на восток. Сегодня активный атмосферный фронт этого вихря протянется вдоль Волги. В результате, в большинстве регионов Верхнего и Среднего Поволжья в среду осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, в отдельных районах порывы ветра свыше 20 м/с.



В четверг погода в Поволжье начнет успокаиваться, небольшие и умеренные осадки возможны лишь на востоке региона, температура немного понизится, днем от -1 до +4 градусов. А в эпицентре ненастья в четверг окажется Урал.



На Урале 16 ноября пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами осадки будут сильными, могут сопровождаться ветром с порывами до 15-20 м/с. Кроме того, на Урале возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед, на дорогах гололедица. Днем в Пермском крае и в Свердловской области 0..-5, в Челябинской и Курганской областях 0..+5.



В пятницу погода на Урале станет спокойней, небольшой снег уже лишь местами, но в тыловой части циклона температура понизится: на севере Урала -2..-7, в южных областях днем +1..-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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