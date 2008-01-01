Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
15 ноября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На севере и западе Московской области уже зима

ИА "Метеоновости" / 11:15 Среда, 15 ноября

  Циклон, пришедший в центр европейской территории России во вторник, принес в столичный регион осадки, причем где-то они шли в виде дождя, а где-то в виде снега. Больше всего осадков выпало в самой столице и ее ближайших пригородах, от 10 до 14 мм, 10 мм осадков за сутки набралось и в Наро-Фоминске.

После прошедших осадков на западе и севере Подмосковья образовался снежный покров, и пейзажи стали напоминать зимние. По данным на утро среды в Наро-Фоминске высота снежного покрова составляет 1 см, в Можайске 2 см, в Клину 3 см, в Дмитрове и Новом Иерусалиме 4 см. В лидерах по высоте снежного покрова Волоколамск, где его толщина составляет 7 см.

Разные сезоны года и в пределах Москвы. В южной половине города снег лишь мелькнул в воздухе, но моментально растаял, а вот северная половина Москвы проводит примерку зимнего наряда. На ВДНХ, в Тушино и на территории Тимирязевской сельхозакадемии высота снежного покрова составляет 1-2 см. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+2
Чт.
16 ноя.
+4
Пт.
17 ноя.
+1
Сб.
18 ноя.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Келимане		 -40
Тембенчи

некомфортное место: Оха
комфортное место: Гомес-Паласио

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100