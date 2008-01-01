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На севере и западе Московской области уже зима



ИА "Метеоновости" / 11:15 Среда, 15 ноября



Циклон, пришедший в центр европейской территории России во вторник, принес в столичный регион осадки, причем где-то они шли в виде дождя, а где-то в виде снега. Больше всего осадков выпало в самой столице и ее ближайших пригородах, от 10 до 14 мм, 10 мм осадков за сутки набралось и в Наро-Фоминске.



После прошедших осадков на западе и севере Подмосковья образовался снежный покров, и пейзажи стали напоминать зимние. По данным на утро среды в Наро-Фоминске высота снежного покрова составляет 1 см, в Можайске 2 см, в Клину 3 см, в Дмитрове и Новом Иерусалиме 4 см. В лидерах по высоте снежного покрова Волоколамск, где его толщина составляет 7 см.



Разные сезоны года и в пределах Москвы. В южной половине города снег лишь мелькнул в воздухе, но моментально растаял, а вот северная половина Москвы проводит примерку зимнего наряда. На ВДНХ, в Тушино и на территории Тимирязевской сельхозакадемии высота снежного покрова составляет 1-2 см. / meteonovosti.ru /



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