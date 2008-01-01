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Новости погоды

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Контрасты погоды на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 11:03 Среда, 15 ноября

  На Дальнем Востоке ноябрь продолжает удивлять погодным разнообразием. Аномально теплая погода сохраняется на северо-востоке региона, а на юге станет холодать.

На Чукотке и на севере Камчатского края среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 10-13 градусов! Накануне на востоке Чукотки дневная температура повышалась до +4 градусов, на севере Камчатского края до +6. При этом на юге Хабаровского края было 0..-5, в Амурской области -5..-10 градусов.

Контрасты температура на Дальнем Востоке обусловлены тем, что северо-восток региона оказался во власти циклона, который кружит над севером Камчатского края. В его передней части с южным ветром поступает теплый воздух с акватории Тихого океана. В тоже время на юг Дальнего Востока в тылу другого циклона, центр которого за минувшие стуки переместился от побережья Хабаровского края к северной оконечности Сахалина, с северным ветром поступает холодный воздух из уже остывших континентальных районов.

В ближайшие дни "сахалинский" циклон на Дальнем Востоке активизируется. В четверг на севере Сахалина порывы ветра усилятся до 17-22 м/с, на севере Хабаровского края ближайшей ночью сильный снег, порывистый ветер и метели. В пятницу на погодной арене Дальнего Востока появится еще один циклон, который начнет атаковать регион с юга. Сильные осадки доберутся до Курильских островов, непогода здесь сохранится и в субботу. Сильные осадки в субботу пройдут и на юге Сахалина. Не обойдет стороной непогода Приморский край, где в пятницу снег начнет валить на юге, в субботу снегопады с порывистым ветром и метелями охватят большинство районов Приморья.

Что касается температуры, то на северо-востоке региона в ближайшие дни сохранится аномально теплая погода, а южную половину в тылу циклонов ждет похолодание. На юге Хабаровского края в пятницу уже -6..-11, в Амурской области подморозит до -8..-13. На Сахалине, где накануне преобладала слабоположительная температура, в ближайшие дни она станет отрицательной, на севере местами воздух остынет до -7. В Приморье в ближайшие дни похолодает до -2..-7, лишь на побережье местами до +2. / meteonovosti.ru /
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