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Итоги циклона в Центральном районе



ИА "Метеоновости" / 10:24 Среда, 15 ноября



Накануне Центральный район оказался во власти атлантического циклона. Из-за него преобладала пасмурная погода с осадками, как в виде дождя, так и в виде снега и порывистым ветром.



Особенно сильными осадки накануне были на севере и востоке Центрального района. В Рязанской и Ярославской областях выпало до 15 мм осадков, в Костромской области почти до 20 мм осадков. В Костроме даже был установлен новый суточный рекорд осадков. В областном центре за сутки выпало 19,7 мм осадков, а предыдущий суточный максимум осадков, установленный 50 лет назад в 1967 году, составлял 13,7 мм.



Кроме сильных осадков этот циклон в своей передней части принес и теплый воздух. В Рязанской и Тульской областях, которые оказались в теплом секторе, столбики термометров местами поднялись до +9 градусов! В селе Павелец Рязанской области даже был установлен новый температурный рекорд. С этого года максимальная для 14 ноября температура здесь составляет +8,6 градуса.



Сейчас активный фронт уходит на восток, в среду в Центральном районе небольшие осадки возможны лишь местами. Температура в тыловой части циклона понизится, днем в Центральном районе преобладающая температура от -1 до +3. В четверг днем станет на пару градусов теплее. / meteonovosti.ru /



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