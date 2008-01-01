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Стихия ударила по Зарубежной Европе



ИА "Метеоновости" / 09:53 Среда, 15 ноября



Расплатой за аномальное тепло в Старом Свете стали сильные осадки, которые прошли в Европейских странах. В начале недели стихия ударила по Европе. В Литве отмечались затяжные дожди. В Закарпатье прошли сильные снегопады в горах и мощные ливни в низинах, которые резко повысили уровень рек.



Еще масштабнее последствия непогоды в Италии: на юге страны дожди привели к серьёзным подтоплениям, а в северной половине из-за метелей были закрыты школы и не работали аэропорты, движение на автодорогах было парализовано - машины не могли преодолеть серпантины по снежной каше.



Зима напомнила о себе не только жителям Средиземноморья. Дожди переходили в снег и в других странах Западной Европы. Так, например, в Чехии мокрый снег толстым слоем налип на деревьях.



С такими погодными явлениями жители Старого Света в первой половине ноября сталкиваются нечасто. Например, в Бельгии и Германии снегопады в это время случаются раз в 3-4 года, а в Италии еще в 2 раза реже.



Причина снегопадов в Западной Европе кроется в арктическом вторжении. Северо-западные потоки несут к берегам Средиземного моря воздушные массы из Гренландии и Исландии, а вытесненный из субтропиков воздух отправился к границам России. Вот почему так тепло было 14 ноября в Крыму и на Северном Кавказе, местами до +20 и более. А в центральных областях поступление теплого воздуха спровоцировало заметные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. От вчерашней непогоды пострадал не только столичный регион. Облачные поля циклона накрыли всю северную половину Европейской России. Умеренные осадки прошли и в Поволжье. / meteonovosti.ru /



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