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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:46 Среда, 15 ноября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области 0..+5 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт. ст.. Влажность воздуха около 70%.

В Москве и области из-за резкого роста атмосферного давления возможно ухудшение самочувствия людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с неустойчивым артериальным давлением, в первую очередь гипертоников. Неважно будут чувствовать себя и люди с вегето-сосудистой и нейроциркуляторной дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга. У этой категории людей возможны скачки артериального давления, головные боли, мигрени. Высокая влажность воздуха может стать причиной обострения бронхо-легочных заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата. / meteonovosti.ru /
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