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Италию заливают дожди



ИА "Метеоновости" / 13:59 Вторник, 14 ноября



Циклон у берегов Сицилии и его атмосферные фронты проливали дожди на территории Италии. Местами в начале недели выпало 50-60 мм осадков. Прогремели запоздалые грозы, в отдельных районах выпал мелкий град. Дожди от небольших до умеренных затронули и запада Балканского полуострова. Местами в Черногории дожди были очень сильными, в NIKSIC выпало до 62 мм.



В ближайшие дни дожди в Италии будут продолжаться. Циклон задерживается вблизи южной оконечности Италии. Погода будет ветреной, порывы ожидаются местами до 15 м/с. Фон температуры от 15 до 20 градусов сохранится в течение ближайших пяти дней. / meteonovosti.ru /



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