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Новости погоды

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На севере Якутии аномально высокая температура воздуха

ИА "Метеоновости" / 13:46 Вторник, 14 ноября

  На север Якутии дальневосточные циклоны, добираясь до арктических морей, забрасывают теплый и влажный воздух. Температура воздуха там выше обычной на 8 градусов и более. Морозы ночью доходят до -19,-24 градуса, днем до -15,-20 градусов. В то же время в центральных и южных районах Якутии температура держится вблизи отметки в -30 градусов. Такая температура считается ниже нормальной для середины ноября. Стало быть, зима уже раньше срока пришла в эти и так суровые края. Территория Якутии укрыта снежным покровом. Высота его местами доходит до 40 см. Это не самый высокий снежный покров на территории России. В Туруханском районе снега нападало уже около полуметра. / meteonovosti.ru /
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