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Новости погоды

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В Крым вернулся бархатный сезон

ИА "Метеоновости" / 13:30 Вторник, 14 ноября

  Средиземноморский воздух распространился в последние дни на Крымский полуостров. 13 ноября в Симферополе температура преодолела прежнюю рекордную отметку, повысившись до +20,5 градуса. Предыдущий максимум для этого ноябрьского дня, ровно +20 градусов отмечался в 1979 году. Сегодня в Крыму еще тепло, +16,+21 градусов. Возможно, местами тоже будет отмечаться рекордно высокая температура воздуха. А вот 15 ноября с приближением атмосферных фронтов местами может пройти небольшой дождь, усилится северо-восточный ветер местами до 15 м/с, температура понизится градусов на 5-7. / meteonovosti.ru /
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