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Не зимние колебания температуры на севере ЕТР



ИА "Метеоновости" / 12:37 Вторник, 14 ноября



Атлантические циклоны поставляют океаническое тепло на север Европейской территории. Температура колеблется в течение суток около 0 градусов. А небольшой мороз надолго не задерживается и бывает чаще всего на севере Республики Коми и в Ненецком автономном округе. В ближайшие сутки в связи с перемещением циклона с Кольского полуострова на Ненецкий автономный округ в тылу циклона местами начнет подмораживать. Так, в Мурманской области 15 ноября в течение суток -3,-8 градусов, на дорогах гололедица. Небольшое понижение температуры днем ожидается Вологодской области, до -2 градусов. При этом местами тоже пройдет небольшой снег, возможно мокрый снег будет налипать на провода и деревья. В остальных районах Европейского Севера температура пока существенно не поменяется. В основном будет от -3 до +3 градусов. Небольшой мороз, до -6 градусов лишь на крайнем северо-востоке Коми. Да и то в связи с влиянием очередного циклона атлантического происхождения здесь по сравнению с выходными днями и началом недели существенно потеплеет. / meteonovosti.ru /



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