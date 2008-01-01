Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:27 Вторник, 14 ноября
В 12 часов в Москве сплошная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном +4 градуса, Северном +2..+4 градуса, Северо-восточном +2..+4 градуса, Восточном +3..+4 градуса, Юго-восточном +3..+4 градуса, Южном +3..+4 градуса, Юго-западном +3..+4 градуса, Западном +2..+3 градуса, Северо-западном +2..+3 градуса.
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В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха +1 градус, на территории Новой Москвы облачно, слабый дождь, температура воздуха +2..+5 градусов. / meteonovosti.ru /