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Новости погоды
На Урал шагает зима!
ИА "Метеоновости" / 12:25 Вторник, 14 ноября
На Урале в ноябре нынешнего года атмосферная циркуляция складывается так, что в регион поступает атлантический воздуха, что делает погоду более теплой, чем это положено по климату. Но это не откладывает приход зимы.
За прошедшие ноябрьские дни температура воздуха в Екатеринбурге держалась выше климатической нормы, лишь один день, 12 ноября выдался холоднее обычного на полградуса. Средняя температура за первую декаду ноября оказалась на 3,6 градуса выше климатической нормы. Такая же картина в Перми, Челябинске и Кургане: первая декада ноября была теплее нормы почти на 4 градуса. Несмотря на это, местами сформировался снежный покров: на севере Пермского края и в Челябинской области его высота местами до 5 см. В Перми и Свердловске снега до 1 см.
В середине недели через Уральский регион пройдет небольшой циклон, который принесет на Урал мощный снегопад. В Свердловской области 15 ноября ожидаются местами сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер с порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах слабые гололедные явления, на дорогах гололедица, ночью и утром местами туман. В среду ночью на Среднем Урале похолодает до -2..-7 градусов, днем будет +3..-2.
К концу недели зима утвердится на Урале. Температура опустится ночью до -7..-12 градусов, днем -1..-7 градусов, и ляжет устойчивый снежный покров. / meteonovosti.ru /
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