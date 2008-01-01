

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Циклоны штурмуют дальневосточные районы России



ИА "Метеоновости" / 11:43 Вторник, 14 ноября



Очередной циклон с северо-востока Китая испортил погоду в Приморском крае. В начале текущей недели, 13 ноября в крае местами прошли дожди со снегом. В ночь на вторник, 14 ноября на полуострове Гамов, что расположен на юго-западе Приморского края ветер усиливался до 25 м/с. В поселках Рудной Пристани и Ольга выпало до 12 мм осадков. В Еврейской автономной области снега нападало до 15 см. А на юге Сахалина ветер усиливался до 24 м/с. Сильными осадками отметился предыдущий циклон в Камчатском крае. На мысе Лопатка ветер усиливался до 25 м/с. На побережье Чукотки, в районе Певека и Анадыря усиливался ветер. Причем, в Анадыре ветер был штормовой, до 31 м/с. Серия циклонических вихрей будет определять погоду и в ближайшее время на дальневосточном побережье и островах региона.



15 ноября на востоке Чукотки дождь со снегом, местами сильный, возможны гололедные образования, усиление ветра до 15-20 м/с, на побережьях морей порывы 20-25 м/с, метель. В Магаданской области на охотском побережье тоже с метелью при небольшом морозе. На Камчатке в южных районах небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя со снегом, ветер на побережьях 15-20 м/с. На Курильских островах на юге сильный дождь, порывы ветра до 13-18 м/с. На Сахалине в северных районах снег, местами метель, на побережье порывы до 17-22 м/с, на побережье южных районов ветер до 15-20 м/с. В Приморском крае снег и ветрено, температура понизится до -2..-7 градусов. В Ветрено в Хабаровском крае, в северных районах сильный снег с метелью, по долинам рек ветер 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



