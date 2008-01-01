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Новости погоды

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О выпавшем снеге в Москве и Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 10:47 Вторник, 14 ноября

  Атмосферный фронт южного циклона принес в Московский регион ночной снегопад. За ночь на станции ВДНХ выпало 11 мм осадков при месячной норме 58 мм. На севере и северо-западе столицы осадков было немногим больше, 12-13 мм. В других районах города ночной снегопад был из разряда небольшого и умеренного. В Подмосковье осадков в виде снега и мокрого снега выпало тоже местами до 12 мм в эквиваленте дождя, а именно, в Наро-Фоминске и Долгопрудном. К утру на улицах города и в Подмосковье образовался временный снежный покров. Прирост снега в Тушине и на ВДНХ составил 3 см, на юге столицы до 1 см, как, впрочем, и на юго-западе Подмосковья. На западе и севере Московской области снега нападало до 4-6 см. Этот внезапно образовавшийся снежный покров можно назвать временным. Вскоре снег перешел в дождь, и образовавшийся снежный покров стал исчезать на глазах. / meteonovosti.ru /
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