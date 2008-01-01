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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:09 Вторник, 14 ноября



В середине ноября в столице погода бывает разной. И последний осенний месяц очень капризный. То зима придет раньше времени, то осень задержится. Так, 14 ноября в 1908 году в столице отмечались лютые холода, под утро воздух остыл до -21,3 градуса. А в 1923 году было очень тепло, как в октябре, воздух прогрелся до 12,5 градуса. Обычно в это время уже лежит снег, высота его составляет 6-7 см. В 1967 году выпало до 29, 5 мм осадков в виде дождя и мокрого снега, а это - рекорд месяца по осадкам. В 1986 году порывы ветра достигали 15 м/с. Густой туман стелился в Москве в 1966, 1969, 1976 и 1979 годах. В 1995 году наблюдалась снежная крупа. В прошлом, 2016 году, было холоднее обычного, ночью -4,4, днем -2,4, прошел слабый снег, а высота снежного покрова была уже внушительной, около 9 см.



В нынешнем году зима задерживается, снежный покров еще не сформировался. Сегодня, 14 ноября, воздух в столице прогреется до 4..6 градусов, а это гораздо выше привычных значений. Осадки продолжаются. / meteonovosti.ru /



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