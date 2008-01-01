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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:03 Вторник, 14 ноября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, пройдут осадки, в виде снега и дождя (наиболее интенсивные в первой половине дня). Максимальная температура воздуха в Москве 2..4, по области 1..6 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, с порывами местами до 15 м/с. Атмосферное давление будет падать и в середине дня составит 739 мм рт. ст., что значительно ниже нормы. Влажность воздуха около 70%.



В Москве и области колебания основных метеопараметров негативно скажутся на самочувствии метеозависимых людей. Колебания атмосферного давления станет причиной ухудшения самочувствия людей с сосудистыми патологиями, такими как гипертония, вегето-сосудистая и нейроциркуляторная дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, а также страдающих неустойчивым собственным артериальным давлением. У этой категории людей возможны скачки артериального давления, головные боли, мигрени. Высокая влажность воздуха может стать причиной обострения бронхо-легочных заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата. / meteonovosti.ru /



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