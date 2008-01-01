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На Венецию выпало 4 месячные нормы осадков



ИА "Метеоновости" / 15:31 Понедельник, 13 ноября



Сильные дожди, связанные с небольшим циклоническим вихрем, закрутившемся на волне в Тирренском море, обрушились на центральные районы Италии. Количество осадков в различных городах составило от 20 до 50 мм. Ночью 13 ноября в Венеции за неполных 6 часов выпало 48 мм осадков. А месячная норма для ноября составляет 87 мм. И дожди в Италии продолжаются, и, по прогнозу синоптиков, дожди не прекратятся еще 3 дня. Следует отметить, что с начала месяца в Венеции выпало уже 4 месячных нормы осадков. Проливные дожди здесь отмечались с 5 по 7 ноября. 5 ноября количество осадков составило 33 мм, 6 ноября был перекрыт абсолютный максимум осадков за сутки (для ноября) - выпало 126 мм небесной влаги, а 7 ноября количество осадков составило 57 мм. / meteonovosti.ru /



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