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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:25 Понедельник, 13 ноября

  В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2 градуса, Северном +1..+2 градуса, Северо-восточном 0..+2 градуса, Восточном +2 градуса, Юго-восточном +2 градуса, Южном +1..+2 градуса, Юго-западном +1..+2 градуса, Западном 0..+2 градуса, Северо-западном +1..+2 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +1 градус, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 0..+2 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
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местное
0
Вт.
14 ноя.
+5
Ср.
15 ноя.
+2
Чт.
16 ноя.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Терезина		 -40
Юрты

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Райпур

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