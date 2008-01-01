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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Понедельник, 13 ноября



В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2 градуса, Северном +1..+2 градуса, Северо-восточном 0..+2 градуса, Восточном +2 градуса, Юго-восточном +2 градуса, Южном +1..+2 градуса, Юго-западном +1..+2 градуса, Западном 0..+2 градуса, Северо-западном +1..+2 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +1 градус, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 0..+2 градуса. / meteonovosti.ru /



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