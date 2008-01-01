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Погода в Крыму улучшится



ИА "Метеоновости" / 13:03 Понедельник, 13 ноября



В минувший день, 12 ноября, в Крыму прошли сильные дожди, выпало до 37 мм осадков, ветер в порывах усиливался до 12-17 м/с. Сильные дожди и порывистый ветер на полуострове были связаны с прохождением холодного атмосферного фронта.



Уже 14 ноября погодные условия в Крыму начнут улучшаться. Осадков не ожидается, ночью и утром местами сгустятся туманы, днем ветер будет усиливаться до 8-13 м/с, температура воздуха повысится до 16..21 градуса, в горах 10..15. 15 ноября Крым вновь окажется в зоне действия очередного холодного фронта: местами пойдет небольшой дождь, температура понизится до 11..16 градусов, ветер в порывах достигнет 10-15 м/с. 16 ноября атмосферное давление начнет расти, осадков не ожидается, но станет прохладнее, 7..12 градусов. / meteonovosti.ru /



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