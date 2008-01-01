Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:36 Понедельник, 13 ноября
В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2..+3 градуса, Северном 0..+1 градус, Северо-восточном +1..+3 градуса, Восточном +3..+4 градуса, Юго-восточном +2..+3 градуса, Южном -1..+3 градуса, Юго-западном -1..+2 градуса, Западном 0..+1 градус, Северо-западном 0..+1 градус.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха +1 градус, на территории Новой Москвы без осадков, местами туман, температура воздуха -1..+3 градуса. / meteonovosti.ru /