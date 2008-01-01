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Новости погоды

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Сильные дожди прошли на юге Камчатки

ИА "Метеоновости" / 11:55 Понедельник, 13 ноября

  Камчатку не оставляет в покое циклонический вихрь, пришедший с юга. Кроме повышения температуры, циклон и его атмосферные фронты принесли на полуостров осадки и порывистый ветер. Почти повсеместно прошли осадки различной интенсивности в виде дождя и мокрого снега. Сильный дождь отмечался на станции Водопадная. За неполные сутки здесь выпало 54 мм осадков - почти половина месячной нормы. Температура воздуха на юге полуострова превышает климатическую норму на 2-4 градуса, а на севере аномалия достигает 8 градусов.

14 ноября температура воздуха существенно не изменится, местами пройдет небольшой мокрый снег, днем на южном побережье порывы ветра до 15-20 м/с, температура воздуха ночью +2..-3, при прояснениях -8..-13 градусов, днем 0..+5, при облачности 0..-5. 15 и 16 ноября на Камчатке снова ненастно и ветрено, скажется влияние очередного циклона. Температура понизится на 2-3 градуса. / meteonovosti.ru /
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