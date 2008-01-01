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На неделе в Москве и солнце, и дождь со снегом



ИА "Метеоновости" / 11:51 Понедельник, 13 ноября



погода в Москве отличится разнообразием: то циклон



прольется дождем, то антициклон порадует солнцем и легким утренним морозцем.



В понедельник, стараниями антициклона в столице солнечно и сухо, температура повысится до +5.



Во вторник погода ухудшится: на столичную область выходит южный циклон. Он проявит себя осадками, ночью в виде мокрого снега и дождя. Утром Москва окажется в теплой части этого атмосферного вихря, температура воздуха повысится до +4..+6 градусов. Но после полудня регион пересечет холодный фронт, дождь станет чередоваться мокрым снегом, усилится ветер. За сутки 14 ноября на город выпадет осадков более, чем выпало с начала месяца.



В среду пасмурный циклон сместится на северо-восток, в облаках станут появляться просветы, хотя небольшие осадки местами сохранятся. Ночью в Москве около 0 градусов, по области подморозит до -3. Но днем температура вновь станет положительной, в городе около +3 градусов.



16 ноября в течение суток не исключены небольшие осадки, ночью в Москве 0..+2, днем до 5 тепла.



17 и 18 ноября погоду в столичном регионе станет определять северная периферия антициклона, существенных осадков не ожидается. Ночи станут более холодными, до -3..-5 градусов, а днем температура повысится до +2..+3 градусов.



Всю неделю средняя суточная температура останется выше нормы градуса на 2-3. / meteonovosti.ru /



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