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На Корсике бушуют ветра



ИА "Метеоновости" / 11:19 Понедельник, 13 ноября



Циклонический вихрь, закрутившийся на волне в Тирренском море, переместился на Апеннинский полуостров. Атмосферные фронты циклона вызвали сильные и даже ураганные ветры на Корсике. 12 ноября сильных осадков не было, а порывы ветра достигали 35-40 м/с. И на этом стихия не успокоится. 14 ноября Корсика окажется в тыловой части циклонического вихря. Пройду кратковременные дожди, ветер незначительно ослабеет, до 7-12 м/с, а порывы не превысят 25 м/с. Преобладающая температура воздуха в дневные часы 13..18 градусов, ночью +5..+10, что в пределах климатической нормы. / meteonovosti.ru /



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