Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
13 ноября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Корсике бушуют ветра

ИА "Метеоновости" / 11:19 Понедельник, 13 ноября

  Циклонический вихрь, закрутившийся на волне в Тирренском море, переместился на Апеннинский полуостров. Атмосферные фронты циклона вызвали сильные и даже ураганные ветры на Корсике. 12 ноября сильных осадков не было, а порывы ветра достигали 35-40 м/с. И на этом стихия не успокоится. 14 ноября Корсика окажется в тыловой части циклонического вихря. Пройду кратковременные дожди, ветер незначительно ослабеет, до 7-12 м/с, а порывы не превысят 25 м/с. Преобладающая температура воздуха в дневные часы 13..18 градусов, ночью +5..+10, что в пределах климатической нормы. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+1
Вт.
14 ноя.
+5
Ср.
15 ноя.
+2
Чт.
16 ноя.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Мекка		 -42
Юрты

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Джелалабад

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100