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Новости погоды

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Чукотка во власти атмосферных фронтов

ИА "Метеоновости" / 10:27 Понедельник, 13 ноября

  Атмосферные фронты циклона, кружащего над югом Камчатки, дотянулись до Чукотки. На полуострове мела метель при ветре до 23 м/с. С южными потоками на Чукотку поступал теплый воздух. Среднесуточная температура на большей части территории Чукотки превышает климатическую норму на 10-12 градусов. И вновь в Анадыре был перекрыт очередной температурный максимум: днем воздух в городе прогрелся до +3 градусов, а это на 0,6 градуса выше, чем в 2014 году, когда на полуострове несколько дней подряд было аномально тепло. Несмотря на высокую аномалию температуры, на западе округа в ночные часы воздух выхолаживается до -30 градусов.

14 ноября погоду на Чукотке будет определять тот же циклонический вихрь, пройдет снег, на востоке местами сильный. При порывистом ветре разыграется метель. На побережье Восточно-Сибирского моря порывы ветра достигнут 28-33 м/с. Температура воздуха на востоке 0..-5, в континентальных районах -3..-8, местами -2..+3, не за горами очередной температурный рекорд.

15 ноября на востоке местами сильный снег, порывы ветра до 22 м/с, на побережье Берингова моря порывы 25-30 м/с, температура воздуха начтет понижаться: днем -4..+1, местами -9..-14, на западе понижение температуры до -19..-24 градусов. / meteonovosti.ru /
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