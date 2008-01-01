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Погода на Урале: зима пусть подождет



ИА "Метеоновости" / 09:44 Понедельник, 13 ноября



Третья неделя ноября на Урале начнется с относительно теплой погоды. Ночные морозы невелики до -3,-8 градусов, хотя при прояснениях и в горной местности температура может понижаться ранним утром до -14 градусов. Днем в понедельник, в основном, от +1 до -4 градусов. При этом ожидаются прояснения, в Свердловской и Челябинской областях пройдет местами небольшой снег, в Пермском крае в отдельных районах ожидаются кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега. А вот в Курганской области в первый день рабочей недели обойдется без осадков. При поступлении влажного воздуха с запада в Пермском крае и в Челябинской области возможен гололед, а на Южном Урале - туман. Средняя суточная температура характерна для начала ноября, она примерно на 2 градуса выше климатической нормы.



По долгосрочному прогнозу синоптиков, поступление теплого воздуха на Урал продолжится в первой половине начавшейся недели. Средняя суточная температура будет соответствовать уже октябрьским значениям. Жителей Уральского региона ждет неустойчивый и не морозный характер погоды. Когда в погоду вмешивается Атлантика - зима пусть еще подождет! / meteonovosti.ru /



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