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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 07:53 Понедельник, 13 ноября
С ростом атмосферного давления осадки в Московском регионе прекратятся полностью. В середине дня воздух в столице повысится до 3..5 градусов, в Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах 2..7 градусов тепла. Атмосферное давление продолжит свой рост и составит 748 мм рт. ст., что практически соответствует нормальному. Относительная влажность воздуха около 60 %.
Из-за колебаний атмосферного давления недомогание могут испытывать люди с собственным неустойчивым артериальным давлением. Во влажном и теплом воздухе содержание кислорода в воздухе снижено, что может негативно отразиться на самочувствии людей, страдающих хронической кислородной недостаточностью. Плохо такую погоду переносят и люди с бронхо-легочными заболеваниями, прежде всего астматики. Не исключены обострения ревматоидных заболеваний и другие сезонные обострения. Хмурое небо и короткий световой день не улучшат настроения большинству жителей региона. / meteonovosti.ru /
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