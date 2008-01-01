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Ослабление морозов на юге Западной Сибири



ИА "Метеоновости" / 14:01 Воскресенье, 12 ноября



На северо-запад Сибири идет потепление. По-крайней мере, на Ямале мороз в ближайшую ночь не сильнее -30 градусов, да и то местами при прояснениях. Потепление температуры придет и на юг Западной Сибири. В Омской области ночная температура 13 ноября повысится до -3,-8 градусов, днем до +1. На юго-востоке Западной Сибири ночная температура лишь в отдельных районах Кемеровской и Томской областей опустится до -22 градусов,



А ведь в выходные дни в южных областях Западной Сибири было аномально холодно. На севере Омской области средняя суточная температура 11 ноября оказалась на 4-6o ниже нормы. Холод сохранялся и в ночь на 12 ноября, было -20,-25 градусов. На севере Новосибирской области и в Томской области мороз усиливался в ночь на 11 ноября до -17,-21 градуса и днем 11 ноября было -10,-13 градусов, в среднем за сутки 11 ноября такая температура на 4-5 градусов ниже климатических показателей. В ночь на 12 ноября минимальная температура в этих районах падала до -17,-24 градусов. / meteonovosti.ru /



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