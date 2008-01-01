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На Полюсе холода в Якутии -41!



ИА "Метеоновости" / 13:06 Воскресенье, 12 ноября



Самая холодная погода на российской территории стоит на севере Сибири. В ночь на 12 ноября на Ямале было до -32 гр. (Уренгой), в Туруханском районе до -35 гр. (Игарка), на Таймыре -37 гр. (Потапово), в Якутии -41 гр. (Оймякон).



Для севера Сибири такой силы мороз в первой половине ноября на 2-6 градусов ниже нормы. Для востока Якутии температура до -40 градусов и ниже чуть опережает осенние климатические показатели и свойственна больше зиме. В начале будущей рабочей недели, 13 ноября на Полюсе Холода, в Якутии будет по-прежнему температура около -40 градусов. С усиление антициклона чуть ниже, до -43 градусов. / meteonovosti.ru /



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