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ИА "Метеоновости" / 12:24 Воскресенье, 12 ноября



Условия погоды в столичном регионе определяются влиянием атмосферного фронта. Воздушная масса теплая и влажная. При выходе на относительно прохладную поверхность воздух охлаждается, и водяной пар достигает состояния насыщения. Наблюдаются, свойственные осени, метеорологические явления, такие как морось, туман и дымка. Именно эти данные в 12 часов дня московские метеорологи-наблюдатели занесли в специальные журналы погоды. Небо над Москвой затянуто плотной слоистой облачностью, а фон температуры держится на уровне +4 градусов, в центре города, на Балчуге термометр показывал почти +5 градусов. Ветер юго-западный и западный, местами стал переходить на западный, 1-4 м/с. В течение дня существенных изменений характера погоды не прогнозируется. Атмосферное давление пониженное, 738 мм рт. ст., относительная влажность на ВДНХ 85%, на многих других метеостанциях столицы около 90% и выше. / meteonovosti.ru /



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